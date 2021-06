Asustan: los puntos de Luka Doncic en los últimos cuartos contra LA Clippers

El mundo de la NBA se prepara para las dos palabras que más les gustan a los fanáticos: séptimo juego. Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers disputarán el Juego 7, el equipo ganador clasifica a semifinales de Playoffs en la Conferencia Oeste. Luka Doncic, uno de los principales protagonistas.

Doncic no para de romper récords en la NBA y a los 22 años ya logró más puntos que un LeBron James a su misma edad en los primeros 9 juegos de Playoffs. ¡Impresionante! Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para Luka y los Mavericks, ya que un rendimiento de la estrella en particular preocupa para el Juego 7 vs. Clippers (domingo 6 de junio a las 15:30 ET).

Cuando llega el periodo de la definición, el último cuarto, Luka Doncic ha bajado considerablemente su rendimiento en la serie de NBA Playoffs contra Los Angeles Clippers. En el Juego 1 apenas anotó un punto y en el segundo duelo subió a cuatro unidades. Ambos partidos los terminaron ganando los Mavericks.

En los siguientes juegos de la serie de Playoffs entre Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers no cambió la historia. En el Juego 3 Luka se despachó con 10 puntos durante el último cuarto, en el cuarto duelo no anotó (sufrió molestias en el hombro y cuello) y en los partidos 5 y 6 registró 2 y 12 unidades, respectivamente. ¿Qué pasa con Doncic?

Los números de Luka Doncic en el último cuarto vs. Clippers en NBA Playoffs

Aunque Luka Doncic llega al Juego 7 Dallas Mavericks vs. Los Angeles Clippers tras anotar doce puntos en el último cuarto, su mejor marca en lo que va de la serie, siete de estas doce unidades las anotó en el minuto final cuando el juego estaba próximo a definirse para los liderados por Kawhi Leonard.

Lee También