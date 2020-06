Dalvin Cook amenazó a los Vikings con no entrenar sino le pagan lo que quiere

Si no me dan lo que quiero, no entreno. Así de claro fue Dalvin Cook con las directivas de los Minnesota Vikings. Según Adam Schefter, de ESPN, el corredor anunció que no seguirá haciendo parte de las actividades del equipo hasta firmar una extensión de contrato.

Cook fue uno de los tres corredores, Leonard Fournette y Christian McCaffrey fueron los otros dos, en superar 1.000 yardas por vía terrestre y 500 por recepción durante la temporada 2019. Esto lo logró a pesar que solo pudo jugar catorce partidos.

Dalvin Cook. Foto: Getty Images.

Para la campaña 2020, el corredor entra en su último año de contrato y de no recibir una extensión pasaría a ganar $1.3 millones de dólares: un salarió que estaría por debajo de lo que perciben 34 jugadores de la liga en esta misma posición.

“Sin una extensión de contrato razonable, no se presentará en el campamento y otras actividades”, afirmó una fuente cercana de Cook. En ese orden de ideas, los Vikings tendrán hasta el 15 de julio para definir la situación del corredor, sino tendrán que ponerle la etiqueta de jugador franquicia.

Como Dalvin Cook no fue elegido en la primera ronda del Draft de 2017 no tiene un quinto año de contrato garantizado, por eso si los VIkings deciden etiquetarlo como jugador franquicia tendría un costo de $10.278.000 millones. ¿Se arriesgarán o lo dejarán como agente libre para el 2021?

