Denuncian a Beto Ortíz por presunto delito contra la tranquilidad pública

Más de 110 personas denunciaron penalmente al conductor de televisión Beto Ortíz y al canal Willax por el presunto delito contra la tranquilidad pública, luego del informe presentado sobre la eficacia de la vacuna del laboratorio Sinopharm.

La denuncia se hizo pública en las redes sociales. “En el presente caso, la afirmación efectuada por Beto Ortiz es sumamente grave, porque pone en riesgo todo el proceso de vacunación y, en ese sentido, atenta contra la salud y la vida de millones de peruanos”, se indica en uno de los párrafos de la denuncia.

DENUNCIA PENAL CONTRA BETO ORTIZ Y WILLAX POR EL PRESUNTO DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN A LA TRANQUILIDAD PÚBLICA



Se adhieren a denuncia más de 110 ciudadanos @FiscaliaPeru acción urgente. Repetidamente los denunciados exponen la salud de peruanos y ahora el proceso de vacunación pic.twitter.com/8H7C3rzoYg — TITO WANKA (@TitoWanka) March 6, 2021

Uno de los denunciantes, Edison Tito, en entrevista a La República indicó que el canal ya realizó esa práctica en reiteradas oportunidades. "Hay mucha gente que no quiere inmunizarse producto de ello".

El laboratorio chino Sinopharm emitió un comunicado con respecto al informe presentado por el canal Willax, donde señalan: "Los datos en el reportaje son incompletos, no cuentan con carácter científico y no reflejan de una manera auténtica ni completa el efecto protector de la vacuna. No tienen valor de referencia”.

