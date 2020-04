Diosa mal: Nati Jota probó imitar la famosa pose de Sol Pérez

A raíz del avance del coronavirus en el territorio nacional, Argentina tomó la decisión de forma anticipada de cerrar sus fronteras y declarar la cuarentena obligatoria en toda la región para preservar la salud de sus ciudadanos lo máximo posible.

Lógicamente, al ver sus vidas severamente afectadas, los ciudadanos de dicho país tuvieron la obligación de pasar a llevar las mismas puertas adentro en sus correspondientes hogares.

Nati Jota en modo Sol Perez pic.twitter.com/L53ohN1imn — Martin Lopez (@EstBol1) April 20, 2020

Presentando horarios más que dispares y cambiados, los relojes biológicos de muchas personas cambiaron por completo. Nati Jota, por ejemplo, se acostumbró a hablarle a sus seguidores a altas horas de la madrugada con distintas historias publicadas en su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, la periodista mostró que se le presentó cierta disyuntiva a la hora de analizar su parte posterior del cuerpo y pidió ayuda al respecto.

"Estaba practicando la pose de la Sobri de Pérez acá en el reflejo de la cocina. No entiendo si mi cu... es alto cu... o es pura pierna. No me queda claro, no lo descifro", lanzó Nati mencionando a su colega y amiga Sol Pérez, quien es popularmente conocida, entre otras cosas, por su pose particular a la hora de tomarse muchas fotos.

Desde Bolavip no vamos a dudar siquiera un instante en respaldar y bancar a Nati, dado que en más de una oportunidad cuando el tiempo sobraba en la redacción varios de nuestros redactores de pusieron a emular la postura de la modelo. Afortunadamente, las fotos nunca salieron a la luz.

+ La famosa pose que Nati Jota quiso imitar:

