"El Coronavirus le quitó atención a los Houston Astros": Adam Ottavino

En el ambiente de la Major League Baseball (MLB) no se olvida con facilidad la polémica que protagonizaron los Houston Astros con su escándalo de robos de señales en el 2017 y 2018, a tal punto que varios rivales de la franquicia de Texas lo aprovechan para burlarse de esta situación.

Es el caso del lanzador de los New York Yankees, Adam Ottavino, quien en diálogo con el podcast The No-Sports Report, aseguró que la pandemia del Coronavirus le quitó el protagonismo informativo a los Astros y que los benefició de no darse a conocer más detalles del escándalo.

Ottavino logró 66.1 ponches y 88 strikeouts en el 2019 (Foto: Getty)

"No creo que la gente lo vaya a olvidar, pero creo que los ayudó porque esa fue la historia del spring training hasta que llegó el virus. Eso era todo el día, diario. Llegó un punto en el que era agotador. Creo que cuando empiece a temporada, van a recibir el odio de los fanáticos del país", señaló el pitcher.

Consultado por si el hecho de jugar sin público beneficiará a los Astros, el serpentinero expresó que "para mí les está ayudando, especialmente cuando regresen, porque definitivamente no habrá aficionados en las gradas. Creo que eso les ayuda. Algunos de ellos salieron de las cuevas y regresaron a las redes sociales, a hacer sus cosas y es bueno para ellos".

Por su parte, el manager de los texanos, Dusty Baker, sostuvo que el COVID-19 no le perjudicará en su trabajo, pues "conozco las probabilidades y el riesgo que tomó al regresar. Estoy consternado, pero no preocupado. Hay una diferencia. Conozco mis problemas de salud. Pero, por otra parte, he vivido muchas cosas".

