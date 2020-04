Hace 7 años, Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles y siguió jugando

Era el viernes 12 de abril de 2013 y el encuentro entre Los Angeles Lakers y Los Golden State Warriors estaba muy parejo durante el último cuarto. Quedaban tres minutos y cada canasta empezaba a valer oro. El equipo liderado por Kobre Bryant estaba abajo por dos puntos y llegó el momento para que la leyenda apareciera.

Kobe encaró el aro y sintió un ‘disparo’ en el talón de Aquiles, no se imaginaba la grave lusión que sufrió al caer, y aún así logró sacarle una falta al defensor. Su rostro ya vaticinaba lo peor, claro como todo guerrero no es inmortal y empezó a cojear. ¿Salir de la cancha? Esto no fue una opción.

Foto: Gettyimages.

“Se rompió, no puedo caminar. He intentado hacer un poco de presión sobre el talón, pero ahí no hay nada. La sensación es que no tengo tendón”, declaró Bryant después del partido, no sin antes dejarnos la memorable escena que hoy, siete años después, recordamos.

Hoy hace justo 7 años, Kobe Bryant se rompía el Tendón de Aquiles (la lesión que marcó el declive de su carrera). Con el tendón roto, tuvo los huevos de tirar y encestar 2 tiros libres, que valdrían a los Lakers para clasificarse para los Play Offs pic.twitter.com/FVHpvbMabr — More Than A Game (@Pasion_Basket1) April 12, 2020

Él ya lo sabía, tenía el tendón de Aquiles roto, pero volvió a la línea de tiros libres cojeando para ejecutar los dos disparos: ¡Adentro! Los aficionados en el Stapless Center vieron como en una pierna anotó los dos puntos de un partido que terminaron ganando los Lakers por 118 a 116.

“Un día comenzará un nuevo viaje (el retiro), pero hoy (el día la lesión) no es el día. 'Si me ves pelear con un oso, reza por el oso'. Siempre me gustó esa frase. Esa es la mentalidad 'Mamba': no abandonamos, no nos acobardamos, no huimos. Resistimos y conquistamos”, dijo Kobe Bryant.

Lee También