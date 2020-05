El día que Kobe Bryant sufrió una intoxicación como Michael Jordan en una final de la NBA

Mucho se ha hablado, incluso se dedicó uno de los capítulos del documental The Last Dance, de la particular relación que tuvieron en vida dos de los íconos más grandes en la historia de la NBA, como son Michael Jordan y Kobe Bryant, algo que ha revivido en redes sociales producto de un recuerdo del pasado.

Es que el reportero Darren Rovell dio a conocer en su cuenta de Twitter una nota del diario Los Angeles Times, que recuerda el día en que la Mamba Negra sufrió una intoxicación por comida durante la final del 2002 ante New Jersey Nets, la cual terminaron ganando los laguneros por 4-0.

Bryant y los Lakers ganaron la final de la NBA del 2002 ante New Jersey Nets (Foto: Getty)

De hecho, el reportaje revivido por Rovell da cuenta de que Bryant consumió un alimento que le provocó fuertes dolores musculares, algo que incluso se le adjudicó a un grupo mafioso de Nueva Jersey; claramente no resultó la "estrategia" porque promedió 26.8 puntos por partido en esa definición donde barrieron con los Nets.

Ten years ago today, the second most covered food poisoning in NBA history... pic.twitter.com/gz3C6Ovaxt — Darren Rovell (@darrenrovell) May 20, 2020

¿Les suena familiar? ¡Claro! Es idéntica la situación vivida por Kobe a lo que ocurrió con Michael Jordan en el quinto juego de la final de la NBA de 1997, algo que fue revivido en The Last Dance, donde se descubrió que finalmente Air se intoxicó consumiendo una pizza y no sufrió una fiebre alta como se supo hasta ahora, en el llamado Flu Game.

Ese día, Su Majestad jugó gran parte del partido, apenas pudiendo ponerse pie y sólo abasteciéndose de bebidas deportivas, anotando 36 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y un bloque, ganando el juego por 90-88 y encaminando a los Bulls a su quinto título en la historia.

