El insólito motivo que impidió la llegada de Anthony Davis a los New York Knicks

La historia que más drama generó hace un par de temporadas en la NBA fue la situación de Anthony Davis, quien dejó claro que no quería continuar con los New Orleans Pelicans y exigió ser traspasado por la franquicia, algo que no sucedió hasta el verano siguiente cuando llegó a Los Angeles Lakers.

Sin embargo, es bien sabido que hubo más equipos interesados en hacerse con sus servicios, como los Boston Celtics y los New York Knicks. No obstante, solo los Lakers y los neoyorquinos parecían destinos en los que Davis pudiera estar interesado en extender su contrato una vez corriera el último año del mismo.

Anthony Davis - Getty

Para sorpresa de pocos, los Lakers fueron sumamente agresivos en su deseo por obtenerlo, cambiando a Josh Hart, Lonzo Ball y Brandon Ingram junto con tres picks de primera ronda para hacerse con el ex de la Universidad de Kentucky, mientras que los Knicks decidieron retirarse de las negociaciones por un motivo insólito.

Anthony Davis drops 50 points vs Wolves



pic.twitter.com/ttKbJrSSrx — Lakers Empire (@LakersEmpire) April 11, 2020

Y es que, aparentemente, los Knicks no querían desprenderse de Mitchell Robinson, centro defensivo que habían tomado en la segunda ronda del Draft anterior. "Steve Mills y Scott Perry (ejecutivos de los Knicks) no quisieron mover a Robinson en ningún paquete por Anthony Davis, de acuerdo con mis fuentes", reportó Ian Begley de SNY TV.

Demás está decir que el potencial de Robinson como protector del aro y ancla defensiva lo hacen un prospecto valioso e interesante, pero en su lugar hubieran obtenido al mejor taponero y uno de los jugadores más dominantes de la última década.

Con Davis, los Knicks se han podido convertir nuevamente en un destino atractivo para All-Stars, pues además tenían mucho dinero para gastar en la agencia libre. Ahora, una vez más, se encuentran cerca del foso de la Conferencia Este.

