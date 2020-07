El mensaje de Sony tras quedar afuera de la Red Bull: "Ya les dije, amigos..."

Luego de reaparecer en la escena del freestyle con una buena performance en la God Level 2019, Sony reconoció sus ganas de conseguir el ascenso a la Freestyle Master Series.

Remontémonos al año 2018, cuando el campeón nacional en 2014 rechazó la oferta de Urban Roosters a último momento. Esa plaza fue entregada nada mas y nada menos que a Trueno, vigente campeón de la liga.

El MC decidió abocarse de lleno a su música, pero a fines del año pasado confesó que pelearía para estar en el campeonato en el 2021. Importante aclaración: lo haría sin contar con los puntos de la Red Bull Batalla de los Gallos.

Esta decisión pareció modificarse a comienzos del mes pasado, cuando envió su video para audicionar al evento que se celebrará en noviembre.

Sin embargo, hoy, tras quedarse afuera de los clasificados a la final nacional, el rapero hizo su descargo en Instagram.

"Ya les dije amigos que no se hagan ilusiones con Red Bull. No hay cuestiones de talento ni de rap ahí, hay cuestiones de una sola persona que no quiere hablar conmigo y delega a personas para hablar directamente", abrió el comunicado. Durísimo...

