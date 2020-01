Rompiendo las barreras del deporte y expandiéndose a lo largo y ancho del mundo, la abrupta e inesperada partida de Kobe Bryant conmocionó a la tierra entera.

Habiendo dejado una huela imborrable en la historia del basket, Black Mamba se metió de lleno en el corazón de propios y ajenos a base de esfuerzo y un legado que perdurará por un sinfín de años.

Bad Bunny le dedicó una canción a Kobe Bryant en donde le habla directamente al basquetbolista y le agradece por haber dejado su legado marcado en el mundo. No hacen falta palabras, solo escuchar. "Black Mamba forever"

Si bien celebridades del mundo expresaron su angustia por la muerte del ex basquetbolista, quien no se guardó absolutamente nada fue nada más ni nada menos que Bad Bunny.

El cantante puertorriqueño de reguetón, además de dedicarle un extenso posteo a Kobe lamentándose por todo lo sucedido, sacó una canción en donde le habla directamente a Bryant.

+ La letra de 6 Rings:

A veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamiento'

¿Y dónde estará Dios metío en estos momento'?

Sé que la vida es corta como cuento

Y en un abrir y cerrar se la lleva el viento

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié

Mil emocione' muchas vece' me pusiste de pie

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión

Y que pa' ganar, hay que tener corazón

Nos enseñaste que el número 13 no es mala suerte

Y que los fracaso' pueden hacernos más fuerte'

Digan lo que quieran

Pa' mi será el mejor

Ey, descansa en paz con el señor

Y felicidades, tú también ganaste seis sortija'

5 en la NBA y un matrimonio que te dio tus hija'

Pensando que una fue contigo me descontrolo

Pero nah, eso es pa' que en el cielo no juegue' sólo

Más de 81 razones pa' admirarte

Más de cinco jugadores al mismo tiempo pa' pararte

Nos parecíamo' en que hacíamo' arte

Black Mamba forever, je

Por siempre vamo' a recordarte, yeh

Llamada 6 Rings en honor a los 5 anillos que Kobe logró en la NBA y el que sumó a su mano con su matrimonio, el cantante le dedicó palabras de amor, admiración y un descanso eterno en paz a la leyenda del basket.

Black Mamba forever

