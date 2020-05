En New York Jets no descartan a New England Patriots como candidato a ganar la NFL

Este jueves se dará a conocer el calendario oficial de la temporada 2020 de la National Football League (NFL), un certamen que promete remecer el actual panorama de la competición, tomando en cuenta que Tampa Bay Buccaneers ha logrado el fichaje de dos de los mejores jugadores de la Liga, como Tom Brady y Rob Gronkowski.

Esta situación ha dejado a los New England Patriots en una incertidumbre total, la que incluso podría descartarlos como candidatos a llegar al Super Bowl LV, el 7 de febrero de 2021 en Tampa, Florida; sin embargo, en otras franquicias no están seguros de quitarlos del camino y los siguen viendo como peligrosos.

Ese es el caso del mariscal de campo de New York Jets, Sam Darnold, quien aseguró que la temporada 2020 será un gran reto para todas las franquicias y no se puede dar por descontado a los Patriots en la pelea por el título, aunque ya no cuente con Brady o Gronkowski en su plantilla.

"Con un gran un jugador como Tom Brady, claro que su salida es importante. Es algo que acapara los titulares. Para nosotros, cada juego de la NFL es difícil y creo que cualquier jugador puede confirmar esto. Así que no vamos a tomar a nadie a la ligera aunque uno de los mejores jugadores (si no es el más grande) de la historia dejó la organización. No vamos a tomarlos a la ligera", aseguró el quarterback.

Consultado por cómo están los Jets para esta temporada, Darnold señaló que "definitivamente tenemos a los jugadores necesarios para ganar partidos. Pero como se ve cada año, se trata de trabajar juntos. Por ahora, hay un largo camino por recorrer. Tenemos muchas reuniones inconclusas. Algunos aún están aprendiendo el libro de jugadas. Hay un tramo largo y muchas prácticas que tener".

