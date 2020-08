En VIVO: Orlando City vs. Minnesota United por el torneo MLS is Back

Orlando City y Minnesota United se medirán este jueves por la semifinal del torneo MLS is Back.

Orlando accedió a esta instancia luego de vencer a Los Angeles FC a través de la definición por penales, mientras que Minnesota superó sin problemas a San José Earthquakes por 4 a 1.

El equipo que logre avanzar a la final deberá enfrentarse con Portland Timbers el próximo martes 11 para definir al campeón.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Orlando City vs. Minnesota United?

El partido de Orlando City vs. Minnesota United por la semifinal del torneo MLS is Back será este jueves 6 de agosto en el ESPN Wide World of Sports Complex, Field 17.

Horario y canal de TV según cada país:

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET por ESPN2, ESPN Deportes, ESPN app

Canadá: 19:00 horas por TSN, TSN App, TVA Sports 2, TVA Sports App

México: 19:00 horas por ESPN 2

Argentina: 21:00 horas por ESPN 3

