"Eres puro floro": Tatiana Astengo disparó contra Daniel Urresti por Federico Salazar

Daniel Urresti ha sido uno de los personajes más polémicos en la presente pandemia en Perú. El congresista es muy activo en las redes sociales y no teme criticar a políticos o periodistas.

En los últimos días, sin embargo, el señalado ha sido él. Su promesa de no meterse en la reforma educativa de la SUNEDU fue desestimada cuando su bancada votó a favor de la investigación de esta superintendencia.

Entonces, muchas personas lo llamaron mentiroso. La propia actriz Tatiana Astengo aseguró que el parlamentario no tenía palabra y contaba con cero credibilidad.

Ignorando cualquiera de estas acusaciones, Urresti, este domingo, decidió volver a los suyo y meterse con uno de sus periodsitas favoritos. En un video en el que un policía agrede a un delincuente escribió: "Evitemos que Federico Salazar vea este video. No vaya ser que acuse al joven policía de haber masacrado y torturado al angelical Ratita".

Pdte. @MartinVizcarraC, no habrá necesidad de referéndum.

1. Se eliminó la inmunidad y el antejuicio.

2. Sentenciados en primera instancia no podrán ser candidatos. #CeroInmunidadCeroImpunidad pic.twitter.com/un3Wg4cR9a — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) July 6, 2020

Tatiana Astengo, entonces, volvió a cargar contra el funcionario: "No, no, no , con esta noticia no vas a lograr que el peruano se olvide que eres puro FLORO, que eres más falso que el matrimonio de Kenji, que tus intereses también son personales y no a favor del país".

Así, la actriz que también es muy activa en twitter le respondió a Daniel Urresti. El congresista, por ahora, no habla de la SUNEDU. En algún momento tendrá que manifestarse, más si pretende ser candidato.

No, no, no , con esta noticia no vas a lograr que el peruano se olvide que eres puro FLORO, que eres más falso que el matrimonio de Kenji, que tus intereses también son personales y no a favor del país. — Tatiana Astengo (@TatianaAstengoB) July 5, 2020

