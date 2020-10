La jugada que más detesta el relator estrella de la MLB: Ernesto Jerez

A unas pocas horas que se pueda definir la Serie Mundial MLB 2020 entre Los Angeles Dodgers y Tampa Bay Rays, quisimos contarte una curiosidad que reveló uno de los narradores estrellas de las Grandes Ligas, Ernesto Jerez, durante la transmisión del juego 4.

El famoso creador de frase “¡Y no, no, no, no. Dígale que no a esa pelota” es uno de relatores que mayor aceptación tiene entre los fanáticos de las Grandes Ligas y en medio de la Serie Mundial 2020 de la MLB ha dejado innumerables anécdotas divertidas como solo Ernesto Jerez lo puede hacer.

Durante la transmisión del Juego 4 que terminaron ganando los Tampa Bay Rays por ocho carreras a siete sobre Los Angeles Dodgers, se presentó una jugada que Jerez no dudó en señalar como una de las que más le desagrada del béisbol de las Grandes Ligas.

Kiké Hernández se presentó a la caja de bateo en la parte alta de la octava entrada con un hombre en posición de anotar (segunda base) y sin outs. En otra polémica decisión del manager Dave Roberts, el segunda base de Los Angeles Dodgers tocó la pelota de la peor manera posible.

La jugada que más detesta el narrador estrella de la MLB

Con un hombre en posición de anotar y sin outs, confía en tu ofensiva y no toques la pelota con un sacrificio que resultó ser inútil como el de Kiké Hernández. Esta jugada: tocar con un hombre en segunda base y sin outs es la más desagradable por el relator estrella de la MLB, Ernesto Jerez.

