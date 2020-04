"Es inaceptable": Sigrid Bazán destrozó a la CONFIEP por permiso de despidos masivos

El coronavirus ha sacado a relucir debates que estaban enterrados hace mucho tiempo en Perú. Además, también ha demostrado quienes están dejando todo por el país y quienes no. El tema de las AFPs fue un tema que dividió las aguas. Así también, compañías como LATAM, BCP, Cineplanet y unas cuantas otras quedaron expuestas por sus ganas de sacar provecho de la situación o de abogar solo por los intereses de sus accionistas y no de sus trabajadores.

En medio de todo esto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (COMFIEP) mandó una carta demostrando en qué grupo está. En ella le hace una serie de requerimientos al Ministerio de Trabajo y entre ellos destaca uno: el cese colectivo. Esto no es otra cosa que pedir permiso para hacer despidos masivos sin ningún tipo de autorización.

Obviamente, es causó la reacción negativa de la gente. Cuestionaron la actitud de esa asociación en esta etapa de crisis. Rápidamente "Confiep" se hizo tendencia en Twitter y las críticas no tardaron en llegar. Los llamamientos al Ministerio del Trabajo no se hicieron esperar y hasta la propia Juliana Oxenford requirió una respuesta.

Los grandes empresarios, que siempre han gozando de millonarias exoneraciones tributarias, hoy pretenden realizar despidos masivos. Aprovecharse de la crisis para quitarle a los trabajadores peruanos sus salarios y la poca protección social que tienen es inaceptable.#Confiep pic.twitter.com/CeEEBuWJj8 — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 8, 2020

Otra que también los cuestionó fue Sigrid Bazán, quien les dedicó un duro tweet: "Los grandes empresarios, que siempre han gozando de millonarias exoneraciones tributarias, hoy pretenden realizar despidos masivos. Aprovecharse de la crisis para quitarle a los trabajadores peruanos sus salarios y la poca protección social que tienen es inaceptable".

Después, también se dirigió al Ministerio: "¡No puede permitir este descaro!". Así, la periodista mostró su indignación con respecto a la solicitud de esta Confederación que no hizo más que meterse en la polémica que siempre está inmerso: sus prioridades no son ni sus trabajadores, ni el país, solo quieren lucrar o en este caso, no dejar de ganar ¡Lamentable!

