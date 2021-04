“¿Se escucha en todo el estadio?”: la ovación a Facu Campazzo por su mejor juego NBA

¡De pie y no pares aplaudir! Facundo Campazzo no se cansa de romperla en la NBA y por tercer juego consecutivo acumuló números que volvieron locos a los aficionados de los Denver Nuggets. En la victoria sobre New Orleans Pelicans, Facu recibió la primera gran ovación.

Poco a poco Campazzo se ganó la confianza del coach Michael Malone, ya es titular de los Nuggets y tuvo su mejor noche NBA en el triunfo de Denver por 114 a 112 puntos sobre Pelicans del miércoles 28 de abril. El publicó que asistió al Pepsi Center se rindió al nivel del base argentino.

Cuando un juego de la NBA termina, la transmisión oficial de la liga elige al jugador más destacado para dar las primeras declaraciones en la misma cancha que se jugó. El elegido en esta ocasión fue Facundo Campazzo, quien no ocultó la emoción de ser entrevistado frente a la atenta mirada de los aficionados de Denver Nuggets.

“¿Esto se escucha en todo el estadio?”, le preguntó Campazzo al relator oficial del juego Nuggets vs. Pelicans con una sonrisa de oreja a oreja. La respuesta afirmativa llegó y lo primero que hizo Facundo fue pedir perdón por su inglés, algo que los aficionados de Denver no les importó porque el espectáculo Facu ya lo había dado.

Video: la ovación a Facundo Campazzo por aficionados de los Nuggets en la NBA

“Vivo un sueño todos los días. Jugar con mis compañeros en esta cancha con ustedes como fans. Pienso que nos alientan 100 por ciento y nos dan un extra de energía”, declaró Facundo Campazzo y la primera ovación en la NBA llegó con miles de aplausos por parte de los fanáticos de Denver Nuggets. ¡Justo y merecido Facu!

