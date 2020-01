Farfán subió fotito a Instagram por año nuevo y detalle sorprendió a todos

De ninguna manera se podría decir que el 2019 fue un gran año para Jefferson Farfán. Se lesionó en junio y desde ahí no volvió a jugar fútbol.

Trabajó en su recuperación y hoy ya se le ve más repuesto. En ese contexto, se vino a Perú a pasar las fiestas con sus seres más queridos.

Hace unos días, se fue a ver a su hijo a jugar fútbol y también se juntó con Paolo Guerrero. Ahora, lo que hizo fue celebrar año nuevo.

Como suele hacerlo, realizó los respectivos posteos en Instagram. Subió una foto donde se ve la característica cruz de Chorrillos en toda la Costa Verde.

"Chau 2019 Bienvenido 2020", escribió en una publicación que destaca por su polo. "Heaven don´t want me", dice en su ropa que quiere decir que el Cielo no lo quiere.

Así, la Foquita espera un mejor año que el último. Los peruanos esperamos lo mismo ¡Feliz 2020!

