Después del triunfo de River ante Banfield en El Monumental, mucho se habló de si el árbitro perdonó a futbolistas del Millonario que cometieron faltas fuertes.

El pasado fin de semana, en el choque ante Estudiantes en La Plata, Rafa Borré vio la amarilla, llegó a la quinta y se perderá el encuentro ante Defensa y Justicia.

"te conocemos de antes Martín" pic.twitter.com/pt35eEzU1B — El Más Grande de la Historia - Politica en River (@PoliticaEnRiver) February 24, 2020

Por esta situación, Leo Farinella, periodista de TyC Sports, explotó contra Martín Souto, compañero e hincha de Boca: "La semana pasada hiciste un circo. Sí, lo hacés. Vos estás queriendo instalar. El único que quiere instalar sos vos. El que hace operaciones sos vos. Ya sabemos bien cómo haces periodismo vos, ahora que saliste del closet quedó muy claro cómo hacés periodismo vos. Todas las que son contra River está bien. Dale Martín, ya te conocemos, ya te conocemos desde antes".

Mientras el fanático del elenco de Núñez gritaba, su "amigo" de piso le respondió: "Yo no hago operaciones. Hace 25 años que hago periodismo y cualquiera sabe muy bien que yo no hago eso. No me interesa en lo más mínimo".

Un momento de tensión en pleno programa donde se discute mucho sobre fútbol, lo más lindo que tenemos los seres humanos.

¡Está perfecto, esto nos pasa a todos!

