El intercambio que puede traer a Francisco Lindor a los Yankees

A los aficionados de los New York Yankees se les está acabando la paciencia, hace once años no ganan la Serie Mundial y a los ‘Bombarderos del Bronx’ siguen llegando estrellas que en las instancias finales no responden. La temporada 2021 de la MLB trae mucha presión a bordo.

En medio de la temporada baja de las Grandes Ligas, uno de los nombres que más suena para llegar a los Yankees es el de Francisco Lindor. En una primera instancia, se habló del posible intercambio por Aaron Judge y ahora, se plantea que el campocorto puertoriqueño llegaría al equipo de New York con una interesante transacción.

Según la predicción de Tom Verducci, de Sports Illustrated, los dos movimientos más grandes que podrían hacer los Yankees para la temporada 2021 de la MLB serían retener a DJ LeMahieu y traer a Francisco Lindor a cambio de enviar a Gleyber Torres, Gary Sánchez y Clint Frazier a los Cleveland Indians.

Aunque suena como un intercambio bomba, los Indians son una franquicia de la MLB que se ha caracterizado por cambiar a grandes peloteros antes que terminen sus contratos como Corey Kluber, Trevor Bauer y Mike Clevinger. Lindor sería agente libre en el 2021.

Estadísticas de Francisco Lindor en la MLB

Con 26 años y cuatro temporadas en las Grandes Ligas, Francisco Lindor ha sido elegido para el equipo All-Star de la Liga Americana desde que debutó en la MLB. El campocorto acumula un promedio de .285 con 138 jonrones y a la defensiva no registra ni un solo error según las estadísticas de MLB.com.

