Fuerte disputa: Marisa Glave y Daniel Urresti se entrenfaron por discurso del congresista

Esta semana ha estado movida en la política peruana. Solo en unos días, hubo un escándalo de corrupción, se habló de Abimael Guzman y una posible excarcelación y el ejecutivo se enfrenta con una cuestión de confianza.

Ante todo esto distintos protagonistas salieron a manifestar su opinión. Daniel Urresti, por ejemplo, se expresó en contra de remover a la cartera de ministros.

En el pleno con el Congreso, se refirió a lo mismo. De todas maneras, en su discurso señaló algunas otras ideas que lo hicieron tendencia y despertó la polémica. Por ello, específicamente por el terrorismo y el terrorismo de Estado, discutió con Marisa Glave.

"Habría que explicarle al Congresista Urresti que asesinar, desaparecer y torturar no es “aprender a enfrentar al terrorismo”. No son errores, son crímenes. La justicia tiene que actuar. No se pueden justificar", señaló la exparlamentaria.

"He dicho claramente delitos aislados. No había una directiva o una orden del comando para realizarlos. Los delitos son personalísimos y los culpables también", respondió el exministro del Interior.

"Lo invito a leer los informes sobre Clemente Noel por ejemplo. O la sentencia de la suprema sobre la presencia de un horno en Ayacucho donde se quemó, se QUEMÓ, restos de torturados. No eran casos aislados, fue una política sistemática en Ayacucho", terminó ella.

Tras esto, Urresti no respondió más. Así, fue la discusión entre los políticos peruanos ¡Picante!

