River se prepara para su próximo desafío. El puntero de la Superliga Argentina junto a Argentinos Juniors enfrentará a Godoy Cruz, de visitante.

Marcelo Gallardo cumplió con la conferencia de prensa previa al viaje que River encarará rumbo a Mendoza.

Sobre el arranque de la misma, el Muñeco fue consultado sobre si le da importancia a que su equipo tenga la pelota.

No tuvo problema en responder, pero al instante el técnico le dejó en claro al periodista cierto descontento por dicha pregunta.

"TENGO CUATRO DELANTEROS DE MUY BUEN NIVEL"#CentralFOX | Marcelo Gallardo destacó las variantes con las que cuenta River en ataque y cómo decide quiénes arrancan como titulares. pic.twitter.com/iaSTLSAi5p — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 23, 2020

"Si claro que le doy valor, para mi al fútbol se juega con la pelota, son gustos, a mi me gusta tenerla, por eso la importancia que le damos a lo largo de todo este ciclo, hemos sido un equipo protagonista, y sin la pelota no podes serlo. Creo que ya me conocés hace bastante, que me hagas esta pregunta, hace mucho tiempo que estamos acá, cara a cara, vos sabés la importancia que le doy a la pelota", expresó.

De igual manera, se tomó un tiempo para explicar que su equipo también sabe jugar con espacios, pero al finalizar le repitió: "Me sorprende que vos me hagas esa pregunta". Sin vueltas...

