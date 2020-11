Giannis Antetokounmpo habló por primera vez de su futuro y advirtió a Milwuakee Bucks de marcharse

Si no fuera por todo el contexto LeBron James, Giannis Antetokounmpo sería la mayor estrella de toda la NBA. Un cambio de franquicia sería una absoluta locura para la liga y el futuro de Milwaukee Bucks se podría ver claramente comprometido. Por esa razón, la temporada 2021 puede significar la más importante en la historia del equipo.

Giannis se puede convertir en el agente libre más codiciado del próximo año, manteniendo reuniones y ofertas de todo tipo. No habrá ningún equipo en la NBA que no intente movimientos locos para liberar el suficiente espacio salarial y tenerlo. Sin embargo, todo puede cambiar si es que los Bucks hacen las cosas adecuadas a partir de este 2020.

Antetokounmpo dio una buena entrevista con Aftonbladet, donde fue consultado y analizó su futuro. La Bestia Griega se encargó en advertir a la franquicia, ya que desea ganar campeonatos NBA cuanto antes. Si eso no sucede, que no lo esperen para firmar un nuevo contrato. “No sé cuál es el plan. Depende de las decisiones que tomen", soltó.

Giannis Antetokounmpo y advirtió sobre su futuro

Giannis quiere que Milwaukee Bucks haga las cosas bien, porque desea permanecer allí con los jugadores adecuados: "Si toman la decisión correcta, estaré allí durante muchos años. Si no lo hacen, veremos. La NBA es un negocio y lo tomamos día a día. Ojalá podamos tener éxito juntos”, reveló.

Live,learn and laugh ������✌�� pic.twitter.com/XParq2kKb2 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 13, 2020

Respecto a los constantes rumores, Antetokounmpo respondió: “Hay muchos rumores. Todos tienen opiniones. Pero al final del día, haré lo mejor para mi familia. No veo por qué no podría estar en Milwaukee durante varios años. Siempre que Milwaukee y yo estemos en la misma página cuando se trata de ser uno de los mejores equipos de la liga y ganar campeonatos".

Por último, Giannis Antetokounmpo dejó claras sus intenciones, que van más allá del dinero: "Es fácil, quiero ser un ganador. No me importa el dinero. Mi familia está bien y puedo cuidar a mis hijos y nietos, así que eso no es lo más importante en este momento, es ganar. Siempre que podamos ganar y crear una cultura ganadora, será bueno”, finalizó.

Lee También