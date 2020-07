"Hasta mi perro se ha reído": Daniel Urresti se defendió por el apodo de Capitán Botox

Daniel Urresti es un personaje muy particular en la política peruana. Él se acoge de su carácter fuerte para ser popular y conseguir políticos a través de votos.

En la pandemia, ha manifestado distitnas luchas, muchos dicen, pensando en su candidatura presidencial del próximo año. En la mayoría de encuestas aparece con Forsyth y Salvador del Solar.

Él también ha recibido muchas críticas por su labor en el congreso. Sus promesas sobre la SUNEDU y sobre la inmunidad parlamentaria dejaron mucho que desear cuando se manifestó con su voto en el pleno.

En las últimas horas, además, otra particularidad le ha sido adjudicada. Y es que un programa de televisión de ATV se enfocó, más que en su labor, en su aspecto físico y un apodo que recibió en la redes sociales: el Capitán Botox.

Martha Chávez plantea que solo fundadores de partidos puedan postular a la presidencia.

Mejor que diga que solo pueden postular los que estuvieron en prisión preventiva más de una vez, que no hayan trabajado nunca y cuyas iniciales sean KF. pic.twitter.com/bYiIq9GBXW — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) July 22, 2020

Tras ver esta nota, Urresti se manifestó en twitter: "Como no pueden acusarme de ningún delito me acusan de usar "botox". ¡Hasta mi perro Aquiles se ha reído! Solo les faltó decir que me he puesto aceite de avión".

Así, se expresó el general en sus redes tras aquel particular programa. La verdad es que deberíamos enfocarnos en cosas más importes. En fin...

Como no pueden acusarme de ningún delito me acusan de usar "botox". ������. ¡Hasta mi perro Aquiles se ha reído! ������. Solo les faltó decir que me he puesto aceite de avión. ���������� pic.twitter.com/N6gNul92rE — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) July 22, 2020

