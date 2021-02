Hayimi confirmó que era asesor espiritual del presidente Martín Vizcarra

Luego de darse a conocer en entrevista al periodista Carlos Paredes a 'Hildebrandt en sus trece' que el vidente Hayimi tuvo reuniones con Martín Vizcarra cuando ejercía como presidente del Perú, Hayimi confimó lo dicho en entrevista a Exitosa.

“Yo soy un guía espiritual. A mí me llaman muchos artistas y políticos. Y como guía espiritual, no lo voy a negar, sí he ido a ver al presidente, Martín Vizcarra, como cualquier persona”.

La revista @ensustrece publica un adelanto del libro #ElPerfilDelLagarto La historia del segundo gran asesor de @MartinVizcarraC en sus 32 meses de presidencia fáctica. Tomaba decisiones de Estado escuchando a Hayimy, quien ingresó 20 veces a Palacio de Gobierno clandestinamente. pic.twitter.com/FSzD51lDU8 — Carlos Paredes (@cparedesr) February 19, 2021

Agregó: "Me preguntaba muchas cosas. Hablamos de todo. Es muy ameno. Pienso dar solo esta declaración acá. Nunca me he favorecido en nada, ni el gobierno me pagó nada. Nunca le pedí un favor político”.

Aunque se especuló que su presencia tenía injerencia en decisiones políticas, Hayimi descartó esa versión: "Yo no tuve nada que ver en las decisiones políticas que él pudo haber realizado. En una oportunidad, hicimos el caso de su mamá y su papá. Jamás lo inducía para que esas decisiones. Simplemente era un guía espiritual”.

