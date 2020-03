Irresponsabilidad: más de 150 personas fueron detenidas en el toque de queda

El coronavirus no tiene ni dos semanas en Perú y ya superó los 150 casos. A pesar de que los números siguen subiendo, las proycciones parecen dar esperanza.

En estos casos, no solo es importante ver si crecen los infectados o disminuyen. Ver su ritmo es otro punto fundamental y en el país parece que se está frenando.

Igual, aún no hay nada que celebrar. Las medidas del gobierno peruano han tenido que ser cada vez más fuertes para que los casos no sigan creciendo exponencialmente.

La última acción de Vizcarra fue decretar la inmovilización social obligatoria de 8 de la noche a 5 de la mañana. Quien saliera de su casa, sería intervenido.

Lima y Callao | Toque de Queda

Día 1 (miércoles 18 de marzo)



Detenidos: 153 personas (139 Lima y 14 Callao)



▶️ Información del comandante general de la @PoliciaPeru, José Luis Lavalle: "a la medianoche la medida fue acatada salvo excepciones mínimas", señaló. pic.twitter.com/EvKDmgqJdc — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) March 19, 2020 Lima y Callao | Toque de Queda

Día 1 (miércoles 18 de marzo)



Detenidos: 153 personas (139 Lima y 14 Callao)



▶️ Información del comandante general de la @PoliciaPeru, José Luis Lavalle: "a la medianoche la medida fue acatada salvo excepciones mínimas", señaló. pic.twitter.com/EvKDmgqJdc — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) March 19, 2020

Tras esto, esta mañana, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Luis Lavalle, confirmó que detuvo a 153 personas en Lima y Callao.

Así, a pesar de lo dictaminado por el presidente, la gente sigue saliendo de su casa. Recordemos que esto es una tarea de todos ¡A tomar conciencia!

Esto pasó ayer en Lima: 139 detenidos por incumplir la orden de inmovilización (ver video). Aquí también debería hacerse un toque de queda y judicializar a quien lo incumpla! En cambio, en Barranquilla hacen fiestas de 600 personas con inivitados que debían estar en aislamiento. pic.twitter.com/l61hTGY0HO — Armando Benedetti (@AABenedetti) March 19, 2020

Lee También