Kevin Durant tiene envidia del trato de la prensa con Steph Curry y los acusó de 'besarle el c*lo'

Desde su salida del Oklahoma City Thunder en 2016 Kevin Durant ha demostrado ser una persona de carácter volátil. Asimismo, no ha aceptado de buena forma la más mínima crítica o señalamiento. Constantemente a la defensiva, el ego de Durant desde su primer campeonato se interpuso en casi todas sus relaciones interpesonales en los últimos años.

Y entre las decenas de malentendidos que se suscitaron debido al narcicismo de Durant, Ehan Strauss de The Athletic reveló en su libro 'The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty' que Durant se sentía celoso por la forma en que la prensa local trataba a su compañero Stephen Curry:

"KD me acusó de tratar de 'enfurecer a los fanáticos de Steph'. Constantemente sacaba ese tema a relucir en la bahía. Decía que todos los periodistas locales queríamos 'besarle el c*lo' a Steph a expensas de él. Era un lamento constante. Frecuentemente discutía con fanáticos en mensajes privados en Twitter y me acusaba de favorecer a Steph a sus expensas. Decía que los fanáticos se molestaban con él por quitarle tiros a Steph", reportó Strauss.

Durant constantemente ha señalado que 'nunca se sintió parte del grupo' y que la prensa trató de dividir el vestuario del equipo. Sin embargo, los Warriors llegaron a tres finales de forma consecutiva cuando él estuvo ahí, ganando dos de estas. Asimismo, ningún otro miembro actual o anterior de la dinastía alguna vez compartió sus señalamientos.

Al final del día, Durant terminó convirtiéndose en el villano favorito de la NBA. Tal vez debió haber considerado que no sería el único foco de atención de su equipo cuando decidió unirse a una plantilla que acababa de ganar 73 partidos la temporada pasada. Si quieres jugar con los mejores, tienes que aceptar que no eres la única estrella de la ciudad.

