Kevin Garnett habló sobre entrar al Salón de la Fama con Kobe Bryant y Tim Duncan

De acuerdo con la organización, ya es oficial que Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett encabezan la clase de 2020 del Salón de la Fama de la NBA, un mero trámite después de algunas de las carreras más laureadas e influyentes en la historia del baloncesto y del deporte en general.

En este sentido, Garnett se reunió con Shams Charania de The Athletic para discutir este honor, señalando que lo mejor de todo es compartir la clase con Duncan y Kobe, contra quienes batalló durante toda su carrera y con quienes además, logró vincularse también fuera de los tabloncillos:

Kevin Garnett - Despacho Celtics

"Es increíble entrar al Salón de la Fama con estos muchachos. No hubiera podido pedir otros dos jugadores con quién ingresar. Haber conocido a Kobe desde jóvenes nos hizo tener una gran amistad y un vínculo real. Haber jugado contra Timmy y nuestras incontables batallas, es algo que realmente no podría escribir con todos los detalles. No podría hacer que esta historia fuera mejor del o que ya es. Esta es la forma perfecta de terminar una gran historia", comentó Garnett.

Desafortunadamente, el trágico fallecimiento de Bryant no le permitirá compartir el podio con estas otras dos leyendas del baloncesto. Sin embargo, la ocasión se prestará para rendirle otro sentido homenaje al mejor jugador en la historia de los Lakers y uno de los mejores de todos los tiempos.

En lo que respecta a Garnett y Duncan, tendrán más que merecido su momento de gloria. Dos de los ala-pívots más dominantes en ambos costados de la cancha y que tanto influyeron en el juego moderno, tendrán el lugar que merecieron desde hace muchos años y sus nombres quedarán escritos por siempre en la historia de este deporte.

