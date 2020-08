A imitar la NBA: así se jugaría los Playoffs de la MLB en una ‘burbuja’

En el mundo del deporte todos hablan de lo exitosa que ha sido la ‘burbuja’ de la NBA al evitar el contagio de coronavirus en los jugadores mientras se juega el reinicio de la temporada. La MLB tomó nota y ya estudia optar por esta posibilidad para los juegos de Postemporada.

Según informó Jeff Passan, de ESPN, ya existen conversaciones preliminares entre la MLB y la Asociación de Jugadores para jugar los Playoffs en una especia de ‘burbuja’. La idea contempla al menos tres sedes para disputar los juegos de comodines y dos estadios en la serie de campeonato.

El Dodger Stadium sería uno de los escenarios de la 'burbuja' (Getty Images)

En ese orden de ideas, la zona sur de California y las áreas metropolitanas de Chicago y Nueva York serían las opciones más viables para llevar a cabo la Postemporada. Esta especia de ‘burbuja’ con tres sedes sería una garantía para que se jueguen los Playoffs y poder recibir los $1 mil millones de dólares por derechos de televisión.

Baseball needs a postseason bubble. pic.twitter.com/weDfCE9lQd — Jeff Passan (@JeffPassan) August 11, 2020

Así se jugaría la Postemporada de la MLB

Los tres encuentros de la ronda de comodines en la Liga Nacional se jugarán en tres días y sería el escenario de los juegos entre los sembrados 1 vs. 8, 2 vs. 7 y 3 vs. 6: el Dodger Stadium, la sede más probable. Por su parte, los equipos cabezas de serie de la Liga Americana jugarían en el Angel Stadium.

Las franquicias sembradas en la posición cuatro y cinco jugarían en el Petco Park (San Diego). En cuanto a las Series Divisionales, la de Liga Nacional se jugaría en el Dodger Stadium y la de la Americana lo haría en el Angel Stadium. Las series por campeonato tendrían las mismas sedes y la Serie Mundial se llevaría a cabo en uno de estos dos estadios o en los dos escenarios.

