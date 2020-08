Laureano puso en evidencia a los Houston Astros: insultaron a su mamá

Los Houston Astros están en la mira de los fanáticos de la MLB luego de la sanción por robo de señales durante la temporada 2017 y cualquier conflicto que pase en torno a este equipo, los apuntados siempre serán los mismos. El episodio de este domingo no fue la excepción.

En el partido entre Houston Astros y Oakland Athletics, Ramón Laureano fue golpeado por un lanzamiento de Humberto Castellanos en la séptima entrada. El jardinero iba en camino a la primera base y con el dugout de los rivales empezó el enfrentamiento verbal.

Laureano le contó a Jeff Passan, de ESPN, que el coach de bateo de los Astros, Álex Cintrón, fue quien lo provocó con insultos hacia su madre y este fue el detonante para que saliera a toda velocidad a buscar pelear contra el entrenador y demás miembros del equipo de Houston.

“Dijo algo en español que no debes decir de mi mamá. Mis padres sacrificaron su vida por mí. Tomaron la difícil decisión de permitir que su hijo fuera a Estados Unidos solo y persiguiera sus sueños. Así que. si dices algo de mi mamá, no me cae bien. Se enciende una llama interna en ese preciso momento”, afirmó Laureano.