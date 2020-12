La competencia que habrá entre NBA y NFL el Día de Navidad

Habitualmente los 25 de diciembre en los Estados Unidos son el día en donde la National Basketball Association (NBA) programa una serie de partidos para su tradicional Jornada de Navidad; pero en este 2020 marcado por la pandemia del Coronavirus, habrá un nuevo actor involucrado en la lucha por el rating: la National Football League (NFL).

Mientras el mejor básquetbol del mundo saltará a escena con cinco partidos desde el mediodía (hora del Este), con presencia de figuras como LeBron James y Giannis Antetokoumpo, entre otros; el deporte más popular de la Unión Americana dará la pelea con uno de sus símbolos en los últimos años, el mariscal de campo Drew Brees.

Es que a partir de las 4:30 PM ET, los New Orleans Saints, que ya tienen su lugar asegurado en playoffs, jugarán el tradicional partido de los jueves, que en esta ocasión no se dio por Navidad, recibirán a Minnesota Vikings, en un duelo que muchos equipos en la Conferencia Nacional mirarán con atención.

Navidad entre la NFL y la NBA



A la misma hora que Saints y Vikings se enfrenten en el Superdome en Louisiana, a 1,519 kilómetros al noreste del país, en el TD Garden, del Estado de Massachussetts, se verán las caras los Boston Celtics, una de las franquicias más ganadoras en la historia, con los Brooklyn Nets con su dupla estelar de Kyrie Irving y Kevin Durant.

Esta será una situación bien especial para los deportes en Estados Unidos, porque mientras la NBA programa partidos en Navidad desde la década de 1960, la NFL siempre buscó evitar jugar en este día, en sus comienzos y hasta 2016, cuando empezaron a programarse partidos para buscar sintonía y generar competencia.

Más allá de las historias o las tradiciones, los fanáticos del deporte seremos los más agradecidos por tener, en un día tan especial como Navidad, la posibilidad de ver estas disciplinas en vivo.

