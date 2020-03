La puso en su sitio: Juliana Oxenford disparó contra Milagros Leiva por pelearse con policias

En este momento de crisis, es importante mantener la calma y manejarse con responsabilidad. Desde el que se queda en su casa hasta el Presidente tienen que poner de su parte para llegar a una solución lo antes posible.

Por supuesto, esto también incluye a los periodistas. A ellos se les ha dado un salvaconducto para que puedan circular y este debe ser mostrado a las autoridades cuando estas lo soliciten.

Este fue el motivo por el que Milagros Leiva discutió con los policias. Las versiones de las partes difieren en este punto, sin embargo el video de la pelea es elocuente: la periodista no parece tener muchas ganas de colaborar.

Por esto, muchos la han agarrado de punto y se han manifestado en su contra. Juliana Oxenford fue una de ellas y le dedicó un tweet a su colega.

Qué increíble esta campaña de lapidación. Si fuera Vizcarrista ya estarían pidiendo que sancionen a los malos policías y militares por impedir mi trabajo de periodista. Y si tuviera corona no me habrían detenido hora y media. Por favor a todos los odiadores pónganse de acuerdo!!! — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) March 23, 2020

"Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta", disparó la comunicadora.

Así, se manifestó Oxenford tras ver las imágenes y las repercusiones del caso Leiva. Nosotros, desde acá, tampoco lo creemos ¡Increíble!

Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta. — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) March 23, 2020

Lee También