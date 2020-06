Las complicaciones que todavía vive Rudy Gobert como consecuencia del Coronavirus

El miércoles 11 de marzo se dio a conocer su nombre como el primer jugador de la NBA contagiado por la pandemia del Coronavirus, lo que provocó la suspensión de la temporada 2019-2020. Han pasado casi cuatro meses, y el centro francés Rudy Gobert todavía sufre las consecuencias de esta situación.

Así lo reconoció en conversación con el diario L'Equipe, donde reconoció que si bien ya no tiene el COVID-19 en su organismo, no se siente recuperado del todo, y que incluso varios médicos le han señalado que recién dentro de un año podría estar al 100 por ciento de su plenitud.

"El sabor ha regresado, pero el olor aún no es del 100%. Puedo oler los olores, pero no desde lejos. Hablé con especialistas y me dijeron que podría tomar hasta un año", manifestó el defensor de Utah Jazz.