LeBron James dio a conocer su estadio favorito para jugar en la NBA

Todos los amantes de la NBA y el deporte en general están entregados con el documental The Las Dance de Michael Jordan, en donde mostró uno de los partidos más emocionantes en la historia de los Bulls desde el Madison Square Garden. Por este motivo, LeBron James aprovechó para recordar antiguos escenarios en dicho lugar.

Cualquier jugador de la NBA sabe lo que representa jugar en Madison Square Garden, que es básicamente la mejor arena y la mejor cancha del mejor baloncesto del mundo, para proyectar tu carrera. A través de su cuenta de Twitter LeBron James aseveró esto.

Lo curioso de esta situación, es que la cuenta del Staples Centes -actual casa de LeBron James- respondió este tuit de James con un tono un poco triste y dramática, debido a que se sintió engañada por su máxima estrella.

Man Ain’t nothing like Madison Square Garden! �� — LeBron James (@KingJames) May 11, 2020

Pero el Madison Square Garden tiene muchas actividades deportivas y es sede para varios equipos. los New York Knicks (baloncesto), los New York Rangers (hockey sobre hielo) y de las New York Liberty (baloncesto femenino). El Madison Square Garden (abreviado como MSG o Garden) es un pabellón deportivo multiusos situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York.

Hay que recordar que el Staples Center es una zona totalmente dividia por el deporte, ya que tanto los Lakers como los Clippers comparten por ahora el mismo lugar de juego y se crea una gran espectativa cada vez que se enfrentan. Pero LeBron dejó claro que no hay nada como jugar en el mítico Madison Square Garden

