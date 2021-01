Amenazaron de muerte a LeBron James: "Le dispararé un tiro en la cabeza"

Los Angeles Lakers vencieron a Memphis Grizzlies en un atractivo nuevo de la NBA, aunque esa no es precisamente la noticia más llamativa del martes por la noche. Al contrario a lo deportivo, un usuario incógnito publicó un mensaje aterrador en las redes sociales, mandándole una advertencia clara a la estrella LeBron James.

El usuario de Instagram amenazó de muerte a LeBron en su cuenta de Instagram, pero además de eso detalló de una manera aterradora la manera en que lo haría y hasta en qué momento. La publicación fue rápidamente detectada por diferentes personas y viralizada en Twitter, buscando la seguridad de James.

“El jueves 19 de febrero iré a un juego de Nets vs Lakers. Cogeré esta pistola que se muestra en la imagen en la arena y dispararé a @kingjames en la cabeza durante un tiempo de espera. Has sido advertido @kingjames”, escribió el usuario witness.kevin.durant, arrobando la cuenta oficial del 23 de Los Angeles Lakers.

La amenaza de muerte a LeBron James

Todo el mundo comenzó a preocuparse por la amenaza y, de acuerdo al propio usuario, todo se trataba de una broma pesada. “Me gustaría disculparme públicamente por amenazar a LeBron COMO UNA BROMA. Me he dado cuenta de que cosas como estas no son bromas y pueden tomarse muy en serio”, comenzó diciendo el arrepentimiento.

“Tengo más de 500 solicitudes después de convertirme en privado porque alguien lo publicó en Twitter. Todos pueden odiarme todo lo que quieran, pero realmente me disculpo y si pudiera retroceder en el tiempo y pensar antes de publicar algo así, lo haría”, culminó la cuenta. Ojalá solamente haya sido una broma.

