Los Lakers no eran la primera opción: LeBron James quería jugar en otro equipo

La relación entre LeBron James y Los Angeles Lakers no podría ser mejor. ‘El Rey’ llegó al equipo californiano y lo puso en la cima de la NBA con el título de la temporada 2019-20. Sin embargo, se conoció una bomba porque la idea inicial no era llegar a esta franquicia.

¿Cómo? Resulta difícil creer que los Lakers no fueran la primera opción porque el mismo LeBron sostuvo que no hay nada como jugar en el equipo de Los Angeles, pero al parecer había un desafió que James quería aceptar y la presión de New York no lo iba a asustar.

El Madison Square Garden es uno de los templos sagrados de la NBA en el que todo jugador quiere brillar y LeBron no fue la excepción. Lisa Robinson, de Vanity Fair, fue la encargada de soltar la bomba sobre el equipo al que quería llegar James antes de firmar por los Lakers.

“Escuchamos que LeBron quería venir a Nueva York. Tengo muy buenas fuentes sobre esto, que él estaba pensando en venir a Nueva York, pero que su esposa quería estar en Los Ángeles, quería que los niños fueran a la escuela en Los Ángeles y eso simplemente arruinó todo”, afirmó Robinson en el podcast ‘Brian Windhorst & The Hoop Collective’.

LeBron James quería ir a los New York Knicks antes que los Lakers

Si bien es cierto que Lisa Robinson no cubre temas deportivos, la experiencia en la industria del entretenimiento está más que comprobada, por lo que a este rumor del deseo que tuvo LeBron James de jugar para los New York Knicks hay que darle el beneficio de la duda.

