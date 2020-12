La admiración que Lionel Messi siente por LeBron James

Cada vez que toma la palabra, el astro argentino Lionel Messi siempre da que hablar, y así ocurrió en la entrevista que concedió el fin de semana al canal español La Sexta, donde el periodista Jordi Évole le consultó, entre otras cosas, por aquellos deportistas a quienes siente admiración.

Es así que la superestrella del Barcelona reconoció que, si bien en lo futbolístico siente respeto por el portugués Cristiano Ronaldo, a la hora de hablar de otros deportes tiene claro quiénes son sus ídolos, uno de ellos el astro de la NBA, LeBron James.

"Hay muchos deportistas que son admirables. Rafael Nadal, Roger Federer, LeBron James… en todos los deportes hay un deportista que destaca y es admirable por su trabajo y por lo que hace en el día a día; admiro a todos los deportistas que destacan", confesó Messi.

La admiración de Messi por James y otros deportistas



El astro argentino no es el primer futbolista que muestra respeto por el Rey, de hecho, el recientemente fallecido Diego Armando Maradona aseguró en una entrevista en 2019 que se divertía viéndolo jugar al básquetbol, y contó una anécdota sobre el hoy jugador de Los Angeles Lakers.

"Lo que más me gustó del partido que le ganó Cleveland a los Warriors, fue el abrazo que le dio LeBron a Kevin Durant, que todos lo pasaron por alto, yo no. El tipo perdió el anillo, el otro estaba siendo campeón y vino como un caballero y lo abrazó como si fueran hermanos. Eso me quedó grabado en la cabeza", comentó el 10.

Es más, el propio James confesó durante este año que admira el trabajo que realiza CR7, a quien catalogó como leyenda, junto al brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé.

