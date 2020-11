El día en que Diego Maradona confesó su admiración por Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry

El mundo del fútbol y del deporte están de luto, debido al fallecimiento del futbolista más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, a los 60 años. Un hombre que, en vida, fue un empedernido fanático de los deportes, en especial del básquetbol, donde se reconoció admirador de dos de las figuras más grandes de la NBA, como son Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry.

Así lo confesó el propio Pelusa en una de sus últimas entrevistas, en diciembre del 2019 con la cadena argentina TyC Sports, donde además de expresar su sentir por Su Majestad y el Rey, también se reconoció aficionado de San Antonio Spurs, aunque con un alcance, y recordó lo que para él fue una de las mejores finales en la historia.

Por ello es que, en un momento de profundo dolor para todos los que admiramos a Maradona, en Bolavip queremos recordar el fanatismo que profesó por la NBA y su anécdota con la definición del 2016, entre Cleveland Cavaliers de James, frente a Golden State Warriors de Curry.

25/11/2020. Murió el fútbol.



Diego Armando Maradona, por siempre en los corazones de los fanáticos de este deporte tan hermoso. Hiciste historia, te transformaste en leyenda y dejaste una marca imborrable en nuestra vida. Se nos fue un héroe. pic.twitter.com/1NYoWYhaxy — Bolavip (@bolavipcom) November 25, 2020

La admiración de Maradona por Jordan, LeBron y la NBA



En la conversación con TyC Sports, se le consultó al '10' sobre a qué celebridad con la que no compartió le gustaría conocer, y sorprendió a todos respondiendo que "Michael Jordan y Tiger Woods, aunque sean americanos, ellos no tienen la culpa".

"Yo soy un fanático de verdad de Michael Jordan... y ahora de Stephen Curry", expresó Maradona.

Pero además, El Diego sorprendió a todos cuando, a la hora de un equipo a seguir en la NBA, admitió que "fui de los San Antonio Spurs antes que llegue Manu (Ginobili), cuando estaban las Torres Gemelas, que era (Tim) Duncan y el Almirante (David) Robinson".

Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos!

Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente. pic.twitter.com/QC0s8xbzHR — Manu Ginobili (@manuginobili) November 25, 2020

Maradona: LeBron, Curry y la mejor final de la NBA



Y no se quedó allí, pues además Maradona tuvo palabras para referirse a las figuras de LeBron James y Stephen Curry, mas especialmente de la definición de la NBA en 2016, donde en un séptimo y decisivo partido, los Cavaliers lograron su primer título ganando en casa de los Warriors.

"Aunque ahora no me dejen entrar (a Estados Unidos), yo me divierto con LeBron James y con Stephen Curry", confesó el Pelusa.

En esa línea, Maradona agregó que "lo que más me gustó del partido que le ganó Cleveland a los Warriors, fue el abrazo que le dio LeBron a Kevin Durant, que todos lo pasaron por alto, yo no. El tipo perdió el anillo, el otro estaba siendo campeón y vino como un caballero y lo abrazó como si fueran hermanos. Eso me quedó grabado en la cabeza".

