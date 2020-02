Jefferson Farfán está alejado de las canchas desde la Copa América. Mientras tanto, es noticia por lo que pasa afuera de ellas en su vida pública.

La semana pasada, por ejemplo, estrenó su película: La Foquita, el 10 de la Calle. Las repercusiones de esta no tardaron en llegar. Mucha gente asistió a las salas de cine y reaccionaron al verla.

Por su parte, Jeffry se fue moviendo por las redes sociales. Constantemente, subía posteos con relación a su film con el respectivo hashtag.

En su última publicación, sin embargo, se encargó de agradecer a uno de sus seres más queridos. Le escribió unas lindas palabras a su señora madre y aludió a padre.

"En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mi, superando muchas dificultades", se lee en un parte de la descripción de la foto que sale con ella. "Me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre", añadió.

"Preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento", continuó la Foca. "Te amo mamita. Gracias", termina un mensaje realmente emocionante.

