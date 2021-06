Los 3 jugadores campeones NBA que siguen con vida en Playoffs son de Clippers

No son unos Playoffs más para Los Angeles Clippers porque ya cumplieron una cita con la historia al llegar por primera vez a las Finales de Conferencia, pero el objetivo no está cumplido y cuentan con un valor agregado que no tienen ninguna de las otras tres franquicias (Phoenix Suns, Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks) que luchan por llegar a la serie final por el campeonato NBA.

Tras perder el Juego 1, los Clippers saltarán a la cancha del Talking Stick Resort Arena para igualar la serie y robarse la ventaja de localía. En visperas de esos objetivos, el equipo de Los Angeles es el único que tiene jugadores que ya saben lo que es salir campeones y aunque solo tengan uno de los tres en cancha, esa experiencia al interior del vestuario puede pesar.

El primer campeón NBA que integra el plantel de los Clippers es Serge Ibaka, quien levantó el Trofeo Larry O’Brien en 2019 con Toronto Raptors y promedió por juego en esos Playoffs 9.4 puntos y 6 rebotes. Por una lesión en la espalda que requirió de operación, el pívot no estará disponible para lo que resta de la Postemporada.

La estrella de los Clippers es el segundo de los tres jugadores que saben lo que es salir campeón y siguen con vida en Playoffs. Kawhi Leonard tiene dos anillos de campeón que los ganó en 2014 (San Antonio Spurs) y 2019 (Raptors) con el premio MVP en ambas Finales. El alero no estará en el Juego 2 vs. Suns por un esguince en la rodilla derecha que lo tiene con una incapacidad incierta.

El campeón de la NBA que tienen activo Los Angeles Clippers

Rajon Rondo es el único de los tres jugadores campeones de la NBA que tienen disponible Los Angeles Clippers para las Finales de Conferencia Oeste. El base estelar acumula dos anillos de campeón (2018 y 2020) y es el único jugador en la historia en ganar un campeonato en Boston Celtics y Los Angeles Lakers.

