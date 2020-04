Los errores de los Bucks que les impidieron tener a Curry y Thompson

En la vida y más en el deporte siempre habrá decisiones de las cuales te puedas arrepentir sobre todo porque no ibas a saber lo que pasaría en el futuro y eso fue lo que le pasó a los Milwaukee Bucks al desaprovechar la oportunidad de tener a dos figuras de la NBA: Stephen Curry y Klay Thompson.

¿Se imaginan hoy en día una alineación de los Bucks con Curry, Thompson, Middleton, Giannis y Joel Embiid? Pues, aunque suene descabellado, se pudo dar, pero la mala suerte o las malas decisiones de los directivos de la franquicia privó a los fanáticos de lo que hubiese sido un equipazo.

Foto: Gettyimages.

En 2012, los Golden State Warriors tuvieron la intención de cambiar a Curry por Andre Bogut, este no era el deseo de la franquicia de Milwaukee que no quiso a Stephen sino que prefería a Monta Elllis. El traspaso no se dio y ya conocemos cómo le fue a cada quien.

Por su parte, Thompson no llegó a los Bucks en el Draft de 2011 porque prefirieron escoger en el pick 10 a James 'Jimmer' Fredette. En la selección siguiente, la once, Klay fue elegido por los Warriors. ¿Quién tomó la decisión correcta? Puedes juzgar…

Y como si fuera poco, en el 2014 pudieron escoger al pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, pero prefierion utilizar el pick en la segunda posición para seleccionar a Jabaris Parker. Aunque no es hora de lamentarse porque tienen un gran equipo, terminaron primeros en la Conferencia Este hasta se suspendió la temporada, Curry y Thompson hubiesen sido el salto de calidad para llegar a las Finales.

