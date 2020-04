Shaquille O'Neal contó cómo vivió el luto por su gran amigo Kobe Bryant

Shaquille O'Neal se ha mostrado sumamente afligido por el trágico fallecimiento de Kobe Bryant, con quien compartió vestuario y ganó tres anillos en Los Angeles Lakers, además de formar el dúo más dominante de la década de los 2000. Desde aquel 26 de enero, ha hecho alusión a su partida en repetidas oportunidades.

Incluso, recientemente se comunicó con Ryan Parker de The Hollywood Reporter para hablar sobre cómo vivió aquella fatídica noticia. En su entrevista, O'Neal reveló que, apenas se enteró del fallecimiento de su amigo, se dispuso a revivir todos los momentos que vivieron dentro del tabloncillo.

Shaquille O'Neal y Kobe Bryant - Getty

"No podía creerlo cuando falleció. Volví a ver todos los partidos de playoffs en los que jugamos juntos. Simplemente me senté en mi habitación y les dije a todos que no quería hablar con nadie. Estaba viéndolo ahí en los vídeos y sentía que no podía ser cierto, porque estaba justo ahí en la pantalla", confesó el Big Diesel.

#NBA @SHAQ dice aún no estar preparado para continuar viendo algo referente a Kobe. ��



"No quiero volver a ver los videos de sus jugadas". �� pic.twitter.com/jJYhl0m1mR — Salto Entre Dos �� (@Salto_EntreDos) April 19, 2020

La relación de Bryant y O'Neal no fue siempre la mejor e incluso estuvieron distanciados años después de su salida de los Lakers tras las finales de 2004. Afortunadamente, habían logrado resarcir su vínculo. Más que amigos, se habían convertido en miembros de sus respectivas familias y eran más cercanos que nunca.

Es por eso que O'Neal confesó que ni siquiera asistirá a la ceremonia de inducción de Kobe al Salón de la Fama, pues siente que esto solo lo hará revivir la tristeza y nostalgia que sintió durante semanas tras la desaparición física del Black Mamba. Sin lugar a duda, Bryant dejó una huella imborrable en millones de personas y su legado vivirá por siempre.

