A Belichick se le cae el equipo a pedazos: seis Patriots no jugarán en el 2020

Los New England Patriots tuvieron un martes complicado luego que se diera a conocer que uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis jugadores, optaron por no jugar en la temporada 2020 de la NFL debido al riesgo de contagio que puedan llegar a tener con el coronavirus.

El último jugador en decidir no estar en la temporada fue Patrick Chung debido a que tiene a un hijo recién nacido y teme llegar a contagiarlo de coronavirus. Según informó, Mike Reiss, de ESPN, junto al safety hay cinco jugadores más que le dijeron que no a la campaña 2020 de la NFL.

Patrick Chung, safety de los Patriots (Getty Images)

Dont’a Hightower, Brandon Bolden, Danny Vitale, Marcus Cannon, Najee Toran y el mencionado Chung serán las bajas sustanciales que no tendrá Bill Belichick para los New England Patriots modo 2020. No se descarta que más jugadores tomen esta misma decisión.

Chung, de 34 años, ganó tres Super Bowls en los Patriots y desde su regreso en el 2014 se convirtió en un safety confiable que terminó por ser elegido para el mejor equipo de los Patriots em la década 2010’. En la temporada pasada, el safety fue uno de los más destacados.

Patrick Chung tuvo 38 tacleadas en solitario, 51 tacleadas en total y tres pases defendidos en trece partidos durante el 2019. Frente a la ausencia del safety, la responsabilidad recaerá sobre Terrence Brooks y Adrian Phillips.

