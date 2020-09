Todo listo para el kickoff: los partidos de la Semana 1 que irán por TV

En un abrir y cerrar de ojos tendremos el kickoff tan anhelado de la temporada 2020 de la NFL y como sabemos que ya estas ansioso por lo que será una campaña única de fútbol americano, te traemos los partidos que serán televisados en la Semana 1. Así que saca la agenda y toma nota porque la liga ya inició.

El primer juego de la temporada 2020 se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre entre los actuales campeones del Super Bowl, Kansas City Chiefs, y Houston Texans. Este enfrentamiento será transmitido por ESPN y TUDN a las 20:20 ET (hora del este de Estados Unidos).

Luego llegará un domingo a todo dar con siete transmisiones de televisión. La jornada dominical (13 septiembre) de la NFL en TV la abrirá el duelo entre Green Bay Packers y Minnesota Vikings a las 13:00 ET por Fox Sports, mientras que Fox Sports 2 trasmitirá Seattle Seahawks vs. Atlanta Falcons y TUDN pasará Miami Dolphins contra New Englan Patriots; ambos juegos en el mismo horario (13:00 ET)

La segunda tanda de juegos del domingo por la tarde la abrirá el duelo estelar entre Tampa Bay Buccaneers y New Orleans Saints (16:25 ET) que transmitirá Fox Sports, mientras que TUDN emitirá en ese mismo horario el juego entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers. Por su parte, Fox Sports 2 pasará a las 16:05 ET Los Angeles Chargers vs. Cincinnati Bengals.

El primer juego de Sunday Night Football de la temporada 2020 será Dallas Cowboys vs. Los Angeles Rams a las 20:30 ET con transmisión de ESPN. Por su parte, Monday Night Football (14 de septiembre) tendrá dos juegos en la Semana 1: Pittsburgh Steelers contra New York Giants (19:10 ET) y Tennessee Titans frente a Denver Broncos (22:20 ET).

