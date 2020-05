Luz Salgado señaló que el gobierno liberaría a Abimael Guzmán como "distractivo"

Abimael Guzmán fue uno de los personajes más temidos y más buscados en el Perú. Era el líder de Sendero Luminoso y fue sentenciado a cadena perpetua. Hoy, a pesar de eso, apela a su excarcelación con un habeas corpus que se evaluará en el Poder Judicial.

En el fujimorismo siempre se han adjudicado el fin del terrorismo en el país. Más allá si esto verdad o no, siempre usaron esta figura para criticar a sus adversarios políticos . En estos últimos tiempos, por ejemplo, se han animado a afirmar que el presidente Martín Vizcarra tiene conexiones con estos grupos.

Hace unos días, por ejemplo, afirmaban que había filtraciones terroristas en el Ministerio de Eduación, algo que no fue probado, ni si quiera fue denunciado oficialmente. Quedó en una declaración para la tribuna. Igual, hubo y todavía hay mucha gente que se alinea a esta forma de pensar.

Juzgado penal de Turno, admite a trámite, habeas corpus a favor de Abimael Guzmán. Se solicitará un informe a la Marina, sobre la situación carcelaria del interno Guzmán Reinoso, y las medidas tomadas para proteger por su vida, en previsión a un posible contagio por COVID-19 pic.twitter.com/FiudWM7Ipx — Pedro Yaranga (@Pedro_vrae) May 26, 2020

Por ello, cuando trascendió que Abimael Guzmán había solicitado su excarcelación con un habeas corpus, Luz Salgado, excongresista y protagonista en algunos vladivideos, puso el grito en el cielo. La Justicia admitió la demanda que será evaluada en los próximos días y la exfuncionaria criticó al gobierno como cómplice y autor de esta acción.

"Son capaces no solo de admitir sino de liberar al terrorista Abimael Guzman; o bien lo hacen como distractivo para no hablar de miles q mueren x el virus todos los días, o no comentar q nuestra economía se va al pozo y costará mucho tiempo recuperar lo que se construyó en 20 años", escribió Salgado con clara indignación ¡Fuerte lo de la amiga Luz!

Son capaces no solo de admitir sino de liberar al terrorista Abimael Guzman; o bien lo hacen como distractivo para no hablar de miles q mueren x el virus todos los días, o no comentar q nuestra economía se va al pozo y costará mucho tiempo recuperar lo que se construyó en 20 años — Luz Salgado (@LuzSalgado_R) May 27, 2020

