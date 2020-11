La estrella de MLB que aparece en nuevo video clip de Bad Bunny

Ya se ha convertido en una habitualidad en los últimos tiempos la aparición de grandes deportistas en video clips de cantantes de música urbana. Ahora es el turno de la Major League Baseball (MLB), con el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, que colaboró con su compatriota Bad Bunny.

Este viernes, el Conejo Malo presentó en sociedad su nuevo trabajo El Último Tour del Mundo, y de ese disco salió a la luz el single Yo Visto Así, donde el artista aparece rodeado de otras figuras de la canción como Ricky Martin, Sech y Karol G, además de la actriz colombiana Sofía Vergara, la modelo australiana Ruby Rose y el boxeador mexicano Ryan García.

En el pietaje se puede apreciar al todavía jugador de Cleveland Indians vistiendo enteramente de color negro, con lentes ópticos y su pelo color verde, y apareciendo en dos instancias, una en solitario y la otra junto a Bad Bunny y el resto de los famosos.

Lindor se junta con Bad Bunny mientras define su futuro



La aparición musical del campocorto boricua se da en medio de múltiples versiones periodísticas que apuntan a que su futuro en Grandes Ligas se dará lejos de la franquicia de Ohio, luego de cinco temporadas, para llegar a la agencia libre en busca de un millonario contrato.

De hecho, el propio Lindor reconoció en octubre pasado que "todo el mundo está hablando de eso en las redes sociales y es lo mismo que has visto desde el año pasado. Entonces, sí, me ha pasado por la mente", y ahora, posee una oferta de los New York Yankees de cara al 2021.

Pero no son los únicos, porque además Los Angeles Dodgers, San Diego Padres y Cincinnati Reds han estado realizando averiguaciones con tal de fichar al puertorriqueño. Y ojo, no olvidarse de Toronto Blue Jays.

