Epidemia de lesiones en MLB: lo que tienen Mookie Betts, George Springer y otras estrellas

Se ha cumplido exactamente una semana desde el comienzo de la temporada 2021 en la Major League Baseball (MLB) y los equipos no sólo deben combatir contra la pandemia del Coronavirus, ya que las lesiones de varias figuras han provocado preocupación en sus equipos y en los aficionados.

Hasta el momento, cinco grandes estrellas de las Grandes Ligas están pasando por lesiones de diversa consideración, que han complejizado el panorama de sus respectivos managers, porque han debido optar por alternativas que no les han surtido los mismos efectos.

La más destacada es la del campocorto dominicano Fernando Tatis Jr., quien fue puesto en la lista de lesionados en San Diego Padres por 10 días, producto de una lesión en su hombro izquierdo; mientras que la más reciente es la del jardinero Mookie Betts, quien tiene molestias en su espalda y se desconoce, de parte de Los Angeles Dodgers, cuánto tiempo estará fuera de los parques.

Las lesiones de figuras en MLB



A este selecto grupo se le suma el jardinero diestro Aaron Judge, que en el partido del martes en New York Yankees ante Baltimore Orioles se ausentó por molestias y dolencia general en el lado izquierdo del cuerpo, si bien el manager Aaron Boone cree que no estará mucho tiempo fuera del campo, no existe claridad al respecto.

Aaron Judge y Aaron Boone en New York Yankees (Getty)

La siguiente estrella es el jardinero George Springer, nueva incorporación de Toronto Blue Jays, quien tiene una mala suerte de aquellas. Primero, sufrió una distensión en el oblicuo izquierdo, y ahora, en plena recuperación de esta dolencia, tiene una tensión en el cuádriceps derecho, por lo que seguirá estando un tiempo sin poder estrenarse con el equipo.

El último de esta lista es el dominicano Ketel Marte, quien salió lesionado del juego de Arizona Diamondbacks ante Colorado Rockies por molestias en su pierna derecha y se espera que, dependiendo de la resonancia magnética, esté entre una y tres semanas fuera de actividad.

