Mac Allister opinó del video en el que Cascini apoyó la liberación de presos

La polémica estalló en Argentina cuando se tomó la decisión de comenzar a liberar presos por cuestiones de salud.

Dentro las cárceles no se podían tomar los recaudos necesarios para evitar la expansión del coronavirus, por lo que varios de ellos fueron mandados a sus hogares para cumplir con prisión domiciliaria temporalmente.

En un contexto muy delicado, un video con varias personalidades reconocidas salió a la luz apoyando esta medida del Gobierno.

Entre ellas estaba Raúl Cascini, quien hoy es dirigente de Boca y trabaja casi como mano derecha de Juan Román Riquelme.

Claro, en el mundo Xeneize se causó una revolución, sobre la cual opinó Carlos Mac Allister, quien sabe mucho de cómo se vive todo puertas adentro del club.

"Yo no lo hubiese hecho, los dirigentes de Boca son los deberán tomar decisiones sobre lo que hizo Cascini. En el caso de Basualdo no porque no está en el club. Son decisiones individuales, ellos sabrán por qué lo hacen, lo que apoyan y lo que quisieron decir", explicó en diálogo con Boca de Selección.

Luego, completó: "A mí me parece es que las penas están para cumplirse y en las cárceles tienen que tomar recaudos para que no haya contagiados como en otro lugar, mejorar las condiciones o hacer traslados en todo caso. Quizás en algún caso puntual entiendo que se revise la situación, pero no el caso de violadores o con condenas por casos muy extremos que la sociedad no lo acepta, no lo comparte y está mal".

