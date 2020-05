Marshawn Lynch negocia su regreso a Seattle Seahawks

Luego de haber jugado tres partidos en la pasada temporada por Seattle Seahawks, donde llegó para cubrir el puesto de tres corredores que se ausentaron por lesión, Marshawn Lynch se encuentra en pleno período de negociación con la franquicia, con el propósito de volver a jugar este 2020.

Así lo reconoció en conversación con ESPN, donde el jugador buscará continuar su carrera a los 34 años, pese a que muchos especularon con su retiro de la actividad luego que el equipo quedara eliminado de playoffs, tomando en cuenta que en su pequeño paso logró 30 recepciones para recorrer 67 yardas y anotar cuatro touchdowns.

"Bueno, esto ya casi se trata de esperar lo inesperado", sostuvo Lynch, agregando que "hasta ahora, lo que sí sé es que lo mantendre sólido. Mi agente (Doug Hendrickson) ha estado en conversaciones con Seattle, así es que, como dije, veremos qué sucede. Si funciona y regreso allí, es lo que es... si no, me veo bien, así que realmente no estoy tropezando demasiado".

El corredor comenzó su carrera en 2007, cuando fue elegido en el Draft en primera ronda por Buffalo Bills, donde se mantuvo hasta 2010, donde firmó por primera vez con los Seahawks, donde se mantuvo hasta el 2015, siendo parte del plantel que ganó el Super Bowl XLVIII, de allí pasó a Oakland Raiders, donde se retiró en 2017, decidiendo volver el año pasado.

Si bien la posibilidad de su vuelta es real, en la franquicia están esperando las recuperaciones de Chris Carson, quien sufrió una lesión de cadera, y de Rashaad Penny, quien fue operado de su rodilla, aunque para ese puesto de corredor, también poseen en el equipo al novato DeeJay Dallas, Travis Homes y dos "no reclutados" como son Anthony Jones (Florida International) y Patrick Carr (Houston).

