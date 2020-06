Metta World Peace se postula para salvar un histórico equipo

Más conocido en el mundo de la NBA como Ron Artest, Metta World Peace creció a tan solo 20 minutos del mítico Madison Square Garden y en su infancia vio como los New York Knicks lograban ir por trece temporadas consecutivas (1988 a 2000) a la Postemporada con dos apariciones en Finales (1994 y 1999).

Por ese recuerdo de niño y su afinidad con la franquicia de Nueva York, es que World Peace siente el compromiso y la necesidad de ayudar a salvar a los Knicks, que acumularon en este 2020 su séptima temporada consecutiva sin poder llegar a los Playoffs.

Metta World Peace junto a Julius Randle (Getty Images).

“Escucha, no quiero el trabajo de nadie. Amo los deportes. Me encanta el baloncesto. Le dije a mi personal que, si el trabajo de los Knicks estaba disponible, me encantaría. Me encantaría un trabajo de entrenador en jefe de la NBA. ¿Los Knicks? Seguro”, declaró el exNBA a Clutchpoints.

La última vez los Knicks lograron un campeonato de la NBA fue en 1973 cuando jugadores como Phil Jackson, Walt Frazier, Willis Reed, Earl Monroe y Bill Bradley vencieron a Los Angeles Lakers de Wilt Chamberlain y Jerry West. Hoy, 47 años después, World Peace se ofrece para salvar el equipo.

“Si alguien más tiene el trabajo, los apoyaré. Quiero ver ganar a los Knicks (…) En este momento no estoy preparado para ser asistente porque me estoy divirtiendo demasiado haciendo lo que estoy haciendo. Estoy entrenando toneladas de jugadores en este momento, y está a punto de expandirse. Me lo estoy pasando genial”, concluyó Metta World Peace.

