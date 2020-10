Ejecutivos de la MLB fueron claros: Mike Trout es mejor que Mookie Betts

Una de las sensaciones en la Postemporada 2020 de la MLB ha sido el jardinero estelar de Los Angeles Dodgers, Mookie Betts y tras grandes actuaciones en la Serie Mundial que han hecho feliz a todo Estados Unidos, se abrió un debate que lo compara con Mike Trout.

¿Quién es el mejor pelotero en la actualidad de la MLB? La página oficial de las Grandes Ligas les trasladó esta pregunta a 10 ejecutivos de Las Mayores y los dirigentes de la Liga Nacional y Americana tuvieron consenso en la decisión: Trout recibió 8 votos, uno solo fue para Betts y la elección restante votó por el empate.

“Trout es el jugador más consistente del planeta. Podría retirarse antes de los 30 años e igual tendría un argumento sólido para ingresar al Salón de la Fama. No estoy seguro si hay muchos que no se apelliden (Babe) Ruth o (Ty) Cobb que estén a ese nivel. Mookie está jugando muy bien ahora mismo, pero me sigo inclinando por Trout”, afirmó un ejecutivo de la Liga Americana.

Por otra parte, un ejecutivo de la Liga Nacional se rindió ante el nivel de Mike Trout: “Es el mejor jugador en la historia del béisbol. Mookie está atrayendo mucha atención ahora mismo, pero Trout es literalmente el mejor de la historia”. El debate empezó a inclinarse a favor del jardinero de Los Angeles Angels.

El único voto por Mookie Betts como el mejor jugador de la MLB

“Ambos son fenomenales. Hoy me inclino un poco hacia Betts porque es un año más joven, mejor defensor y crea un impacto mayor en las bases”, fue el argumento del único ejecutivo de la MLB que eligió a Mookie Betts como el mejor pelotero en la actualidad por encima de Mike Trout.

